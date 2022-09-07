بعد 7 سنوات.. الجيش الليبي يعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين في سرت.. ويوثق العملية بفيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرا مراقبة، تبرز نجاح الوحدات التابعة للقوات المسلحة الليبية في القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين في مدينة سرت عام 2015 وهو الداعشي المهدي دنقو.

وأظهر الفيديو تمكن القوات الخاصة، التابعة للواء طارق بن زياد، من محاصرة عدد من العناصر التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة القطرون جنوب البلاد.

وأصدر الجيش الليبي بياناً اليوم، الأربعاء، أعلن خلاله القضاء على القيادي "الداعشي" الذي خطط لذبح 21 قبطياً مصرياً.

والإعلان جاء على لسان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".

وقال المحجوب في منشوره: "منذ قليل، تم القضاء على الإرهابي القيادي الداعشي، المهدي دنقو، العقل المدبر والمخطط لعدة عمليات إرهابية ومن بينها مذبحة الأقباط المصريين في العام 2015".

وأضاف أن "القضاء على المهدي دنقو جاء بعد عملية تتبع ورصد دقيقة من مجموعة العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد، وعقب عدة محاولات منه للاختفاء وتغيير مواقع وجوده".

ويعتبر مهدي دنقو من أخطر العناصر الإرهابية فهو عقل مدبر ومخطط لعدة عمليات وجرائم، أبرزها مذبحة الأقباط المصريين في مدينة سرت قبل 7 سنوات.