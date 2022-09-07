شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام باهى: إدارة الحوار الوطنى تتم بشكل متوازن والجميع يعرض وجهات نظرهم بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ريهام باهى أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إن هناك حرصا على إدارة الحوار الوطنى بشكل متوازن يتم من خلاله تمثيل كافة اطراف الحوار كما إشارت إلى أن هناك رغبة لإعداد الحوار بشكل جيد حتى نصل إلى مخرجات حقيقية من الحوار الوطنى.

وأكدت الدكتورة ريهام أنه تم التوافق على أسماء مقررى اللجان بعد مناقشات موسة وثرية حصلت كل الأطراف خلالها على فرصتها في النقاش وعرض وجهة نظرها بشكل كامل وتم استعراض السير الذاتية لكل المرشحين الى ان حدث التوافق في النهاية وهو ما يؤكد أن مرحلة الإعداد للحوار الوطنى تتم بأفضل شكل ممكن.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد عقد، خامس جلساته، أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، وذلك استكمالًا للمرحلة التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصرى.

واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، خلال الجلسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، والتى بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسى، والاقتصادى والمجتمعى)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.

وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقاشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.على الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيرى (مقرر مساعد) للمحور السياسى، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالى (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادى، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامى (مقرر مساعد) للمحور المجتمعى.

كما انتهى المجلس ، أيضًا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسى، فتم التوافق على اختيار كل من أ.د.نيفين مسعد (مقرر) وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من د. محمد صفى الدين خربوش (مقرر) والنائب إيهاب الطماوى (مقرر مساعد)للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد) للجنة المحليات.