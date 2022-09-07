شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المستقلين الجدد: مجلس أمناء الحوار الوطنى على عاتقه مهمة كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن هناك جدية فى خطوات الحوار الوطنى، لا سيما أن الشخصيات التى تم اختيارها مقريين المحاور الثلاثة الأساسية لها الكثير من الثقل السياسى والمواقف الوطنية، كما أنها جاءت معبرة عن التنوع الفكرى الذى يتمتع به مجلس أمناء الحوار الوطنى.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجديد، أن هناك مهمة كبير على عاتق مجلس أمناء الحوار الوطني ولجانه وهى عقد اجتماعات وإجراء مناقشات لمختلف القضايا بحضور ومشاركة جميع الطوائف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن تلك الخطوة هى الأهم فى الحوار الوطنى باعتبارها تمثل ملتقى لمختلف الأفكار والمقترحات.