شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار برنامج المناخ العالمي: رسائل الرئيس السيسي مهمة لتمويل الدولة النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لها دور في توضيح أهمية التمويل اللازم للدولة النامية لمواجهة التغير المناخي التي تسببت فيه الدول الصناعية الكبرى.

وأوضح الدكتور مجدي علام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن تنفيذ مشروعات في أفريقيا متعلقة بالتحول البيئي لحماية المناخ يحتاج قروضا ميسرة ومنحا، في ظل هذا التدهور الحاصل في النظم البيئية، بينما الدول الكبرى تتشبث باحتكار التكنولوجية التنموية.

وأشار الدكتور مجدي علام، إلى أن الرئيس السيسي رابع مرة يتكلم عن الموضوع الخاص بالتمويل اللازم لدول أفريقيا، لتنفيذ مشروعات تطبق نظم حماية البيئة لتواكب جزء من الدول الصناعية، مؤكدا أن الدول الكبرى هي الدول الوحيدة المستفيدة من هذه البرامج.