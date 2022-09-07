شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: إدارة الحوار الوطنى تتم باحترافية وهناك تنوع فى اختيارات المشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الحوار الوطني يعد واحدة من أفضل المنصات التي تجتمع عليها القوى السياسية علي اختلاف أيدلوجياتها من أجل صالح الوطن، مؤكدا أن إدارة جلسات الحوار تتم بشكل محترم وفعال وهناك تنوع واضح في اختيار الشخصيات القائمة علي تنفيذ محاوره المختلفة.

وقال الجندى، إن القضايا التي يناقشها الحوار إلي جانب اختيارات المقررين مؤخرا تؤكد الرغبة الجادة والحقيقية لدى الدولة المصرية في التحول لدولة مدنية عصرية تسود فيها الديمقراطية وأن نتقبل فيها الرأى والرأي الآخر طالما نختلف لصالح الوطن.

وأضاف أن القيادة السياسية لديها رؤية جادة ومختلفة للحياة السياسية في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مشاركة مختلف القوى السياسية في الحوار الوطنى سينعكس إيجابيا علي مسار الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.