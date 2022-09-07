شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتظره دور كبير فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أنه مازال أمام مجلس أمناء الحوار الوطنى عمل كبير ينتظره خلال الفترة المقبلة، بالرغم من انتهائه من معظم التحضيرات الخاصة للحوار واللازمة لانطلاقه.

وأكد أن البدء الفورى فى عقد جلسات اللجان الفرعية مهم جدا للحفاظ على ثقة الشعب وحماسه للحوار الوطني، وتوقع رئيس حزب الجيل أن ترتفع الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار إلى مستوى المسئولية الوطنية والآمال التى يعلقها الشعب على مخرجات الحوار، وأحلامه أن تكون هناك رؤية واضحة ومتكاملة تساهم فى تغلب الدولة المصرية على التحديات التى تواجهها، وتقدم لها سياسات جديدة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث تكون تلك الرؤية هى منهاج عمل الجمهورية الجديدة التي يدعو لها الرئيس السيسى.

وطلب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية من مجلس الأمناء وضع قواعد تنظيمية جيدة لعمل اللجان الفنية تنطلق من اللائحة التى أقرها المجلس واعتبرها دستور له وكذلك من مدونة السلوك بحيث تختفى المهاترات السياسية والمراهقة الفكرية من على طاولة المناقشات أثناء إنعقاد اللجان الفنية.

وأكد أهمية مشاركة قيادات الأحزاب المتخصصة فى مناقشات اللجان الفنية الفرعية وكذلك إتاحة الفرصة للمتخصصين من غير قيادات الأحزاب فى حضور اجتماعات اللجان الفنية الفرعية لتكون الفائدة أعم وأشمل، وأكد ناجى الشهابى أهمية حضور مقررى المحاور الثلاثة ومساعديهم وكذلك المنسق العام ورئيس الإدارة الفنية اجتماعات تلك اللجان أو على الأقل متابعتهم عن قرب.