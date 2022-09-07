شكرا لقرائتكم خبر عن باحث اقتصادي: الرئيس السيسي يدرك خطورة التأثيرات المناخية على كوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بمركز الفكر للدراسات الاستراتيجية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمنتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي حول التغيرات المناخية، موضحًا أن الحديث عن تلك القضية يدفع لاستعاضة الدول الأكثر تضررا بسبب التغيرات المناخية من الدول الملوثة.

وقال شادي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، موضحًا أن المقصود بتلك التعويضات يكمن صرفها في مجريين الأول، للحد من التغيرات المناخية، أو بغرض التكيف مع المتوقع حدوثه في المستقبل، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تلك التعويضات تم الاتفاق عليها قديمًا في مؤتمر باريس عام 2008 ولكن لم يتم حتى الآن الوصول للمتفق عليه.

وأضاف، الفجوة بين المطلوب للتغير على التأثيرات المناخية، والمتاح التي تقدمه بعض الدول كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن العالم النامي عندما يحصل على دعم يأخذه في صورة قروض أو ديون أو استثمارات خاصة وليست منح.

وتابع، كلمة الرئيس أوضحت إدراكه التام ومعلوماته المحدثة حول الامر بالنسبة للتغير المناخي وتأثيراته، لافتًا إلى الرئيس شدد على عدم إمكانية استمرار الوضع هكذا، حيث هناك من يستفيد من تلويث الكوكب وهناك من يضار.