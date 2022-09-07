شكرا لقرائتكم خبر عن النقض ترسى مبدأ قضائيا بعدم شرط القيد بالسجل العينى لـ 4 دعاوى.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إرساء مبدأ قضائى جديد.. محكمة النقض تذلل بعض صعوبات السجل العينى"، استعرض خلاله كيف أعفت محكمة النقض 4 دعاوى وهى دعاوى الفسخ والبطلان وعدم الاعتداد وعدم النفاذ" من شرط القيد بالسجل العينى، مؤكدة أنه لايلزم القيد لأنها تعد دعاوى شخصية أكثر منها عينية، وإليكم التفاصيل كاملة:

إرساء مبدأ قضائى جديد.. محكمة النقض تذلل بعض صعوبات السجل العينى.. إعفاء دعاوى الفسخ والبطلان وعدم الاعتداد وعدم النفاذ من شرط القيد بالسجل العينى.. والحيثيات: لايلزم القيد لأنها تعد دعاوى شخصية أكثر منها عينية







