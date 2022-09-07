شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة آرسنال وزيورخ في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد نظيره زيورخ، في الدوري الأوروبي.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” موعد مباراة آرسنال وزيورخ في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة آرسنال وزيورخ

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفًا على نظيره زيورخ السويسري، غدًا الخميس الموافق 8 سبتمبر، في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتضن ملعب “ليتزيجروند” معقل زيورخ، مباراته ضد آرسنال، والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

مجموعة آرسنال في الدوري الأوروبي



ويقع فريق آرسنال، ضمن المجموعة الأولى في الدوري الأوربي، بجانب زيورخ وبودو جليمت النرويجي وبي إس في أيندهوفن الهولندي.



القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد زيورخ



وسيتم إذاعة مباراة آرسنال وزيورخ، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية الناقل الرسمي.

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي

بي اس في ضد بودو/ جليمت، في تمام الساعة 7:58 بتوقيت مكة المكرمة.



فناربخشه ضد دينامو كييف، في تمام الساعة 7:58 بتوقيت مكة المكرمة.

لودوجوريتس ضد روما، في تمام الساعة 7:58 بتوقيت مكة المكرمة.



أريك لانكا ضد رين، في تمام الساعة 7:58 بتوقيت مكة المكرمة.

مالمو ضد براجا، في تمام الساعة 7:58 بتوقيت مكة المكرمة.

هلسنكي ضد ريال بيتيس، في تمام الساعة 7:58 بتوقيت مكة المكرمة.



يونيون برلين ضد سانت، في تمام الساعة 7:58 بتوقيت مكة المكرمة.

لاتسيو ضد فيينورد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

النجم الأحمر ضد موناكو،في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فيرينكفاروسي ضد طرابزون سبور، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أومونيا ضد شريف، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ستورم جرانس ضد ميدتييلاند، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



نانت ضد أوليمبياكوس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



فرايبورج ضد قرة باغ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.