شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يُطمئن جماهير مانشستر يونايتد على مستقبل نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على مستقبل مهاجم الفريق داخل أولد ترافورد.

وكان البريطاني ماركوس راشفورد مهاجم الفريق، مرتبط بالرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفترة المقبلة، خاصةً أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



تين هاج يؤكد استمرار راشفورد داخل يونايتد



وأكد هاج، أن ناديه في وضع السيطرة، فيما يتعلق بمستقبل ماركوس راشفورد، وأن اللاعب أكثر سعادة بمكانه في النادي، ولا يحب المغادرة، والإدارة لديها خيار تمديد التعاقد لمدة موسم واحد.

وتابع تين هاج خلال مؤتمر صحفي: "راشفورد بالتأكيد ضمن خطتي المستقبلية، لا أعتقد أن عقده سينتهي، وأعتقد أن يونايتد يتحكم في الموقف، ومن الصعب بالنسبة لي الحديث عن الماضي، ما أراه هو أن راشفورد سعيد لقد عملنا بجد خلال الشهرين الماضيين معه في جوانب مختلفة، إنه يحب ذلك، ويريد نقله إلى أرض الملعب".



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وأشار مدرب مانشستر يونايتد، إلى أنه سياسته وطريقة لعبه، ربما لا تجعل جميع الأسماء الكبيرة في فريقه راضية، لكنه قال إن لاعبيه سيحصلون على فرصة للتألق، شريطة أن يحصلوا على مكانهم للعب.

واختتم: "الجميع يحصل على وقت للمشاركة في المباريات إذا قدموا أداء جيدًا، الأمر واضح تماما نحتاج إلى الجميع، لدينا الكثير من المباريات التي يتعين خوضها".