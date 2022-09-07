بعد هجوم إلكتروني... ألبانيا تقطع العلاقات مع إيران وتأمر دبلوماسييها بالمغادرة

قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما اليوم الأربعاء إن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأمرت بمغادرة الدبلوماسيين وموظفي السفارة الإيرانيين في غضون 24 ساعة بعد تحقيق في هجوم إلكتروني في يوليو/تموز.

وقال راما في بيان بالفيديو أرسل إلى وسائل الإعلام «قررت الحكومة على الفور بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية».

وأضاف «رد الفعل الصارم هذا... يتناسب تماماً مع خطورة وجسامة الهجوم الإلكتروني الذي هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الحكومية على الإنترنت، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد».