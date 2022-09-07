شكرى ووزيرة البيئة الجنوب أفريقية يبحثان التحضيرات الجارية لمؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع وزيرة البيئة الجنوب إفريقية "باربرا كريسي" وذلك على هامش المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

⁦‪ وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول موضوعات تغير المناخ في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه البلدان لتعزيز عمل المناخ الدولي، فضلاً عن استعراض التحضيرات الجارية لمؤتمر المناخ