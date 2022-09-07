وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان صحفي اليوم، أن الولايات المتحدة تنضم إلى دعوة رئيس الوزراء الألباني لمحاسبة إيران على هذا الحادث السيبراني غير المسبوق.
وقال واتسون: لأسابيع، كانت حكومة الولايات المتحدة تعمل على الأرض جنبًا إلى جنب مع شركاء من القطاع الخاص لدعم جهود ألبانيا للتخفيف من هجوم 15 يوليو الإلكتروني والتعافي منه والتحقيق فيه، والذي أدى إلى تدمير البيانات الحكومية وتعطيل الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.
وأضاف: لقد خلصنا إلى أن حكومة إيران قامت بهذا الهجوم السيبراني المتهور وغير المسؤول وأنها مسؤولة عن عمليات الاختراق والتسريب اللاحقة.
وشدد على أن سلوك إيران يتجاهل معايير السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم في الفضاء الإلكتروني، والذي يتضمن قاعدة بشأن الامتناع عن إتلاف البنية التحتية الحيوية التي توفر الخدمات للجمهور.
ودعا واتسون، شركاء وحلفاء الولايات المتحدة للانضمام لها في محاسبة الجهات الفاعلة السيبرانية الضارة وبناء مستقبل رقمي آمن ومرن.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدين هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.