بالصور- شرم الشيخ تستعد لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبلت مدينة شرم الشيخ بعثة الوفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقي برئاسة السكرتير العام للبنك، والبنك المركزي المصري، للوقوف على استعدادات شرم الشيخ لاستضافة فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المقرر انطلاقه بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف البنك المركزي المصري.

وحرص اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على لقاء الوفد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، ضمن جدول الزيارة التي يقوم بها وفد بنك التنمية الأفريقي، للوقوف على استعدادات المدينة لاستضافة مدينة شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية.

وشارك في الاجتماع اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، وممثلي الجهات الأمنية ذات الصلة بمدينة شرم الشيخ، ومدير مطار شرم الشيخ، ومدير عام مركز المؤتمرات بشرم الشيخ، وممثلي وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، وممثل وزارة الاتصالات بشرم الشيخ، ومدير عام الإسعاف بجنوب سيناء، ومدير مستشفي شرم الشيخ الدولي، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومدير الإسعاف بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن شرم الشيخ تشهد طفرة تنموية في كافة المجالات، وسوف تظهر في ثوب جديد سيبهر العالم خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل، كما ستكون جاهزة و مستعدة لاستضافة كافة المؤتمرات والفعاليات المختلفة.

وأوضح المحافظ، أن زيارة وفد البعثة لمدينة شرم الشيخ تستغرق 3 أيام لتفقد قاعة المؤتمرات، والفنادق، وأماكن الاحتفالات، ومطار شرم الشيخ الدولي بشرم الشيخ.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي 4 آلاف مشارك، بينهم بعض رؤساء الدول الأفريقية، ورؤساء الوزراء، ومحافظي البنوك المركزية الأفريقية ووزراء المالية، وكبار الشخصيات، ورؤساء الوفود والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية، إضافة إلى الوزراء وكبار المسؤولين والهيئات السيادية والاقتصادية والاستثمارية ورجال البنوك من جمهورية مصر العربية.