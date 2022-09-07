بالصور- محافظ جنوب سيناء يناقش مشروع تقليل الانبعاثات الكربونية بمدينة شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، وفد من شركة "برازينو" للطاقة، لمناقشة مشروع تقليل الانبعاثات الكربونية ضمن تحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وخلال اللقاء استعرض المهندس خالد الميقاتي رئيس وفد الشركة، مشروع تقليل الانبعاثات الكربونية باستخدام أحدث التقنيات الحديثة والشبكات الذكية، والذي يعد ضمن عدة مشروعات تهدف لجعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة.

وأثنى المحافظ على المشروع، ووجه بسرعة التخطيط لتنفيذه ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، كما طالب وفد الشركة بوضع نظام ذكي متطور لمراقبة المراكب واللنشات العاملة بالمحافظة، ووعد وفد الشركة بدراسة الأمر على الفور.

حضر اللقاء اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، وعبد المقصود بدر مدير إدارة البيئة بالمحافظة.