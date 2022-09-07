بالصور- محافظ بورسعيد يفتتح جمعية "تحيا مصر" الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جمعية "تحيا مصر" الزراعية الجديدة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، ضمن 5 جمعيات سيجرى إنشائها الفترة المقبلة بالمنطقة، لتقديم خدماتها إلى مزارعي شرق المحافظة، بحضور دكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية وشباب المحافظة.

وشدد المحافظ، عقب افتتاح الجمعية، على توفير كافة الإمكانات اللازمة لمزارعي شرق بورسعيد لمواصلة دورهم الوطني في تعمير أراضي سيناء الحبيبة، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم الفلاح المصري، وتهيئة المناخ المناسب له للإنتاج الزراعي عالي الجودة، وتدعمه بكافة احتياجاته، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وكان محافظ بورسعيد قد شهد صباح اليوم بدء موسم حصاد محصول الأرز بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المنزرعة بالأرز في نطاق محافظة بورسعيد 33 ألف فدان موزعة على أراضي شرق وجنوب بورسعيد، منهم 4500 فدان بمنطقة سهل الطينة في شرق المحافظة، و28.5 ألف فدان بأراضي جنوب بورسعيد.