موسكو تطلب «توضيحات» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تقريرها حول محطة زابوريجيا في أوكرانيا

07 سبتمبر , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
طلبت روسيا «توضيحات» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تقريرها حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، حسبما ذكر الأربعاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال لافروف لوكالة انترفاكس «هناك حاجة للحصول على توضيحات إضافية، لأن التقرير يضمّ عددًا من علامات الاستفهام (...) طلبنا توضيحات من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة اعتبر الثلاثاء أن المنظمة أحجمت عن اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف محطة زابوريجيا النووية.
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