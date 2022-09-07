انت الان تتابع خبر هيئة التنسيق الاستخباري تشدد على إبعاد الأجهزة الأمنية عن السياسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري (قادة مجتمع الاستخبارات العراقي)، بحضور أعضاء الهيئة".وناقش الاجتماع، "الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى تعزيز النجاحات النوعية الأخيرة التي حققتها الأجهزة الاستخبارية والقوات الأمنية في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية، وذلك من خلال تدقيق المعطيات في الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات، لمنع أية فرصة محتملة للعناصر الإرهابية للاستفادة من هذه المناطق، فضلاً تكثيف الجهد الأمني والاستخباري، لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وحماية الزائرين".وأكد الأعرجي، على "أهمية أن تكون الأجهزة الاستخبارية والأمنية مهنية وحيادية في عملها وبعيدة عن التدخلات السياسية، وأن يكون واجبها هو حماية البلد والمواطنين وحقن الدماء، وحماية مؤسسات الدولة، وأن لا تكون مع طرف ضد آخر، مشيرا إلى أن خطر داعش مازال موجودا، ما يتطلب تكثيف الجهد الاستخباري للقضاء عليه".

ولفت الأعرجي، إلى أن "المخدرات خطر حقيقي يحتاج إلى جهد استخباري دقيق، للقضاء على العصابات الإجرامية، مبينا أن الأجهزة الاستخبارية والأمنية هي عيون الدولة، وأن ثقة المواطن بهذه الأجهزة كبيرة، وعلينا الحفاظ على هذه الثقة".

