انت الان تتابع خبر الكاظمي وبلاسخارت يبحثان حالة الانسداد السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللقاء بحث حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد والجهود المبذولة من قبل الحكومة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي في البلاد".



وأضاف ان "اللقاء أكد على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الكاظمي واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية".