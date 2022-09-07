شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "إيجار قديم" يتسبب فى أزمة بين الملاك والمستأجرين.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " أزمة مرتقبة بين الملاك والمستأجرين بسبب مسلسل (إيجار قديم)"، استعرض خلاله حالة الاستياء القائمة بين الملاك والمستأجرين وعلى رأسهم اتحاد المستأجرين بسبب اعلان القائمين على مسلسل "ايجار قديم" البدء فى تصوير المشاهد، ولماذا يحذر الطرفين من الفتنة وتهديد العلاقة الإيجارية بينهما خاصة وأن تلك العلاقة تنظمها أحكام قضائية معتبرة صادرة من المحكمة الدستورية العليا ويجب أن يكون هناك متخصصين وقانونين للمشاكرة فى كتابة الأحداث حتى يكون هناك حيادية دون الميل لطرف دون أخر، وإليكم التفاصيل كاملة:



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