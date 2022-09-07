شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد أكثر من 10 جهات تمويل للمشروعات الصغيرة.. البنوك فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهات التمويل، حيث أكد أن الجهات التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كالتالي، البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة.

وضع قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعريفات واضحة لكل من المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر والمشروع حديث التأسيس.

وأشار القانون إلي أن المشروعات المتوسطة هي :"كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

بينما عرف القانون المشروعات الصغيرة بـ"كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 5مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

فيما أوضح أن المشروعات متناهية الصغيرة بأنها :"كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.

أما المشروع حديث التأسيس هي :"المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين".