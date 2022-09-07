شكرا لقرائتكم خبر عن نجاد البرعى: قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى تؤخذ بالتوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه يكتبه الكثير عن الحوار الوطنى عبر صفحته، مشددا على أن كل القرارت التى تؤخذ تكون بالتوافق.

وكتب البرعى عبر صفحته: "أنا بكتب حاجات عن الحوار الوطنى على صفحتى.. لكن عايز أقول حاجة بمناسبة بعض ما نشر من أخبار.. كل قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى تؤخذ بالتوافق دون تصويت وفى الجلسة الأخيرة تمت مناقشة كل الأسماء المطروحة ورأى المجلس أن بعض الأسماء مهم جدا أن تكون موجودة فى المناقشات باعتبار أن مقررو اللجان ومساعديهم قد لا يشاركوا فى المناقشات بفاعلية".



نجاد البرعى على فيس بوك

وتابع، "وبالتالي لم يتم اختيارهم لتلك المناصب .. وجرى توفيرهم لإثراء جلسات الحوار الوطني .. بعض من تم اختيارهم مقررين او مقررين مساعدين اعتذروا عن قبول الاختيار مفضلين أن يكونوا ضمن المتحاورين ليتمكنوا من ايصال رأيهم بسهوله - لا استطيع ان اقول اسمائهم الا ان اعلنوا هم، ولكن يعرف بعضهم المنسق العام واحدهم ابلغني ذلك بنفسه وأعتذر لى.

وأضاف البرعى، "بعض من كنت شخصيا ارغب في ان اطرح اسماؤهم مقررين ارتايت انهم لو كانوا في صفوف المتحاورين فى اللجنة سيكونوا اكثر نفعا بالنظر لما تصورته من تشكيل للجنه"

واستطرد، "انا دخلت مجالس كثيره في حياتي ولكني لم ار مجلسا متناغما - علي الاقل في الظاهر والنيات عن الله - ومستقلا اكثر من مجلس امناء الحوار الوطني وان سارت الامور كما اشتهي وارغب سيكون هذا المجلس ومنسقه العام ضياء رشوان ورئيس الامانه الفنية التنفيذيه محمود فوزي قد ادي لهذا البلد خدمة جليله"، وأختتم، "ساكتب علي صفحتي خواطر حول هذا الموضوع لمن يرغب في المتابعة"