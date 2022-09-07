النائب حازم الجندي يطالب بتطوير منظومة الرحلات العارضة ودعم المنشآت السياحية

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن هناك العديد من الملفات تمثل أولوية على طاولة وزير السياحة والآثار الجديد، الدكتور أحمد عيسى، لا سيما فى ظل معالجة الآثار السلبية التى تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، وكان قطاع السياحة فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بشكل مباشر من قرارا حظر الطيران والتنقل، ولازالت المنشآت السياحية تعانى من آثارها.

ولفت الجندى، أنه من أبرز تلك المهام، هو ضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع مبادرات البنك المركزى لتحقيق أقصى استفادة منها لدعم السياحة، وإتاحة التمويل السياحى وتيسير إجراءات الحصول عليه لإقامة المشروعات والمنشآت السياحية والفندقية، لافتاً أن الدولة طوال فترة جائحة كورونا دعمت العمالة الغير منتظمة فى قطاع السياحة، وما زالت تلك المبادرات الداعمة مستمرة، لذلك لا بد من وضع خطط للاستفادة منها لفتح المجال أمام الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع مبادرات ريادة الأعمال والاستثمار فى قطاع السياحة.

ولفت أن جائحة فيروس كورونا، تسببت فى تراكم المديونيات التى تم ربطها على العديد من المنشآت والأماكن السياحية، بالإضافة إلى عدم قدرة أصحاب المنشآت عن دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن العجز فى سداد الضرائب، الأمر الذى يتطلب وضع ضرورة مُلحة لجدولة تلك المديونيات بشروط ميسرة وعلى فترات زمنية مناسبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه من المتوقع أن يستمع الوزير الجديد لمطالب الشركات السياحية، بشأن ضرورة تخفيض أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالرحلات السياحية، وتطوير منظومة الرحلات العارضة، حيث أن تحقيق هذا المطلب سيعود بالنفع سريعا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة لجذب المزيد من السياحة الأوربية الوافدة خلال الشتاء القادم والذى سيمثل شتاء أوربيا صعبا، وهو ما يجب العمل على استغلاله بسرعة من أجل دعم الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.