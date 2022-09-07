شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي رونالدو أحد الأسباب التى تسببت فى رحيل توخيل عن "البلوز"! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية تطورات خطيرة فى إقالة المدرب الالماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق، حيث أشارت بعض المصادر أن عدم موافقة المدرب الألماني على إستقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان بمثابة إشتعال شرارة الخلاف بين بويلي والمدرب.

وأفادت التقارير أن رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي مالك فريق تشيلسي الإنجليزي، كان يرغب بقوة فى إستقدام رونالدو من مان يونايتد فى الصيف، كما أكدت بعض المصادر داخل الفريق الإنجليزي بأن المالك الجديد، وضع مبلغ مالي ضخم للغاية لإستقدام اللاعب فى الصيف الحالي.



خلافات بويلي مع توخيل السبب فى رحيله

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن صفقة رونالدو ليست السبب الرئيسي وراء الخلاف الناشب بين الطرفين، والذي أدي فى النهاية إلى إقالة المدرب الألماني من رأس القيادة الفنية للفريق، ولكن أشارت أن هناك دوافع أخري أجبرت الإدارة على رحيل المدرب.

وتري إدارة" البلوز" أن توخيل لم يحقق النتائج المنتظرة منه مع الفريق فى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث أنه لم يحقق سوي 3إنتصارات فقط من 6جوالات ماضية، فى الوقت الذي تلقي فيه هزيمتين، على الرغم من إدارة الفربق رصدت مبلغ مالي مفتوح للمدرب من أجل إستقدام كافة اللاعبين الذين يرغب بهم.



بويلي يعبر عن غضبه من خسارة مباراة زغرب!

وفى إطار متصل أعرب المالك الأمريكي تود بويلي عن غضبه الشديد بعد خسارة الفريق أمام فريق مغمور مثل دينامو زغرب الكرواتي، حيث شدد أن الفريق تعاقد مع نجوم كبار أمثال كوليبالي، وفوفافنا، وإسترلينج، وأوباميانج، كما أن الوضع الحالي للفريق يأتي بسبب التعامل السيئ من توخيل مع اللاعبين، والذي تسبب فى رحيل فيرنز هذا الصيف.