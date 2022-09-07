شكرا لقرائتكم خبر عن جراهام بوتر على رأس المرشحين لقيادة "البلوز" بعد رحيل توماس توخيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية البرطانية أن المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، يأتي ضمن قائمة الترشيحات لخلافة المدرب الألماني توماس توخيل، والذي تمت إقالته على أثر الخسارة بمباراة الأمس أمام دينامو زغرت الكرواتي فى أولي جوالات دور المجوعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت التقارير أن مسئولي تشيلسي الإنجليزي بصدد بدأ التفاوض مع المدرب لمعرفة رأيه حول قيادة الفريق بالموسم الجديد، يأتي ذلك فى الوقت الذي يريد فيه المدرب التخلص من عقده مع برايتون، حتى تتاح له فرصة تدريب" البلوز" إذا ما وافق على عرض الأخير.



الأسباب التي تدفع تشيلسي للتعاقد مع المدرب!

وأفادت بعض التقارير أن جراهام يعد الأسم الأبرز على طاولة مسئولي الفريق فى الوقت الراهن، حيث أن المدرب الإنجليزي يمتلك للخبرة العالية فى مجال التدريبي، إضافة إلى أنه يقدم مستوي رائع مع برايتون فى الموسم الحالي، بعدما تعرض لهزيمة واحدة مع الفريق خلال ال 6جوالات الماضية.

كما أن ضيق الوقت وكثرة المباريات وتطلعات "البلوز" فى الموسم الحالي، تحتم على الفريق التعاقد مع مدرب لديه إنطباع جيد على الدوري الإنجليزي، مما يجعل جراهام خيار موفق جدًا فى الفترة الحالية، بعد إنطلاقته الرائعة مع برايتون هذا الموسم، والتي وضعته فى المركز الرابع بترتيب جدول المسابقة.

الجدير بالذكر أن جراهام بوتر قاد برايتون فى 6 مباريات بالدوري الإنجليزي، نجح فى تحقيق 4 إنتصارات وتعادل وحيد، كما تعرض لهزيمة واحدة فقط، كبداية تعد من أفضل إنطلاقات الفريق الإنجليزي على مدار تاربخه، مما جعل المدرب هدفًا كبيرًا لمسئولي الفريق اللندني.