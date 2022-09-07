انت الان تتابع خبر علي يوسف يترحّم على جورج الراسي .. ويلوم رحمة رياض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صرّح النجم علي يوسف بأنّه هنأ علنا، النجمة رحمة رياض على أغنيتها الجديدة منذ أيام، ولكنّها لم تردّ عليه وحتّى لا تتابعه على مواقع التواصل من دون معرفته السبب.

وتابع الحديث، خلال حلوله ضيفا على برنامج “Celebrity” مع الإعلامي ايهاب عطيّة، أنّه ليس لديه أيّ مشكلة مع أيّ فنان ويهنئهم على أعمالهم الجديدة بخاصة الذين يتابعهم على مواقع التواصل.

وأشار يوسف إلى أنّه حريص على مقابلاته الإعلامية وأنّه لم يطلّ إعلاميا منذ فترة طويلة، ورفض العديد من المقابلات الإعلاميّة بسبب ابتذالها ومعظمها أصبحت محرجة للفنان.

وعن انتقاد الإعلاميّة مي العيدان له، ردّ علي يوسف أنّها زادت كثيرا في الكلام عنه ولم تحترمه بتاتا ولكنّه تخطّى الموضوع ولا يتوقّع أن يكلمها بعد الخلاف بينهما.



على صعيد آخر، عبّرعلي يوسف عن استيائه من شطّ العرب في البصرة الذي تغمره النفايات والحدائد الموجودة في البحر، واستذكر حادثة تعرّض لها على شطّ العرب وما زال يعاني حتّى الآن من آثار في جسده.

ولام الشعب العراقي على مشكلة النفايات على الشطّ وليس الحكومة، وقال إنّ على الحكومة تنظيف والإهتمام به ولكن يجب على الشعب الوعي وعدم رمي النفايات.

وعبّرعن حزنه الشديد على الأحداث الأخيرة السيئة التي تحصل في بلده العراق وتمنّى الخير للجميع و"الله يحفظهم".

وفي نهاية اللقاء، ترحّم علي يوسف على الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي الذي توفي منذ أسبوع في حادث مروّع في لبنان، وأشار إلى أنّ جورج كان صديقه وأنّه جمعتهما أيّام في بيروت ودبي، وحزن عليه كثيرا فكان إنسان بسيط ومتواضع و"حبوب".

يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة من Celebrity مع الفنان علي يوسف على الرابط التالي: