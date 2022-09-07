انت الان تتابع خبر بحوادث جنائية مختلفة.. الطب العدلي يسجل اكثر من 700 وفاة خلال شهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365 ، أنه "تم تسجيل اكثر من 700 حالة وفاة خلال شهر اب الماضي بينها ما يقارب 24 حادثة تعود لمقيمين عرب وأجانب".

وقال مدير عام الدائرة زيد علي عباس: "وبحسب الإحصائية تسلمت دائرة الطب العدلي اكثر من 700 جثة والواردة من الجهات التحقيقية ومراكز الشرطة نتيجة لجرائم قتل وقضايا جنائية متعددة ووفيات طبيعية " مبينا ان 71 بالمائة من المجنى عليهم من الذكور و 29 بالمائة من الاناث".



وفي هذا الصدد أضاف مدير قسم فحص الاموات عبد الوهاب عصام، ان "الدائرة تقوم بالفحص الدقيق للجثة وتحت طاقم متخصص من الأطباء العدليين لتحديد سبب وطريقة الوفاة"، مؤكدا ان "الدائرة سجلت نحو 713 قضية جنائية توزعت بين 83 حالة وفاة لحوادث المرور و 72 حالة متأثرة بالإطلاقات النارية فيما تم تسجيل 28 جثة للحروق و 37 حالة وفاة لعمليات الصعق الكهربائي كما تم تسجيل حالات امراض وحوادث متفرقة اخرى".

واضاف ان "هذه الاحصائيات الرسمية تعكس اهمية الجهود التي يقدمه قسم فحص الاموات للقضايا المشتبه بها ويكون العمل فيه على مدار الساعة بغية الوصول الى تحقيق افضل النتائج".



يتبع..