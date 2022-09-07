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قرار حاسم من الدب الروسي .. بوتين يوجه صفعة جديدة لدول أوروبا

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن روسيا ستوقف شحنات الغاز والنفط للدول التي تحدّد سقفًا للأسعار.

واعتبر أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون "حماقة". وأضاف "لن نرسل أي شيء على الإطلاق إذا تعارض مع مصالحنا، مصالحنا (الاقتصادية) في هذه الحالة. لا غاز، لا نفط، لا فحم، لا زيت وقود، لا شيء".

تهديدا للعالم كله

وأضاف  بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في نسخته السابعة في مدنية فلاديفوستوك الروسية في أقصى شرق البلاد أن حمى العقوبات الغربية تشكل تهديدا للعالم كله.

وقال الرئيس الروسي : إن مشاكل الغذاء في العالم ستزداد، وهناك كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

وتابع" تم استبدال جائحة بتحديات أخرى تهدد العالم كله، نحن نتحدث عن حمى العقوبات"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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