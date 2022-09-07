زيادة 3 قروش في سعر الدولار اليوم بحلول منتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك بنحو 3 قروش، مع منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وكان سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه قرشا واحدا خلال تعاملات أمس الثلاثاء لأول مرة في 7 أيام.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.22 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 19.22 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 19.24جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 19.24 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 19.24 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك العربي الأفريقي: 19.20 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك قناة السويس: 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.27 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 19.20 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

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