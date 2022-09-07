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محافظ بورسعيد لمزارعي سهل الطينة: "كل واحد جنبه أرض يزرعها حتى لو مش بتاعته"

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مزارعي منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد بزراعة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه مزارعين منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد جولته لتفقد بدء موسم حصاد الأرز بالمنطقة، بحضور دكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية وشباب المحافظة، :"كل واحد جنبه أرض يزرعها حتى لو مش بتاعته، لكن الأهم أن يزرع وينتج، ولحظتها سيقف والدولة المصرية بجانب الفلاح لكي تخصص له".

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يسمح باستغلال الأراضي أو الاستيلاء عليها دون أن يجرى زراعتها، مضيفًا: "اللي هيزرع الأرض أقسم بالله هيخدها".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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