حبس شخص بتهمة الاتجار في البانجو بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة شمال الجيزة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر البانجو وحيازته كمية كبيرة من المخدر بمنشأة القناطر.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البانجو، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

تمكن قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط عاطل لاتجاره في المخدرات، لحيازته مخدر البانجو.

عقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق