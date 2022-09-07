إعلان موعد بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، تحديد يوم الاثنين المقبل لبدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب والطالبات الجدد المرشحين للالتحاق بالفرق الأولى بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح "عبدالخالق" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الكشوف الطبية على الطلاب الجدد ستستمر حتى يوم ٢٩ من شهر سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الطلاب المتقدمين للكشف الطبي يحضرون بطاقة الترشيح الخاصة بهم، واستمارة الكشف الطبي مرفقة بصورة شخصية مختومة من شئون طلاب الكلية الخاصة بهم.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أنه سيجرى الاثنين المقبل توقيع الكشف الطبي على طالبات كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات والهندسة، بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطالبات كلية الطب البشري بمقر الإدارة الطبية بالجامعة القديمة.

وأشار "عبدالخالق" إلى أنه بالنسبة للطلاب فجرى تحديد الكشف الطبي لهم الثلاثاء المقبل بنفس الأماكن السابقة، والأربعاء 14 سبتمبر جرى تخصيصه لطالبات كليتي التربية والألسن بالإدارة الطبية بالحرم الجامعي الجديد، وطالبات كلية الصيدلة بالإدارة الطبية بالمقر القديم.