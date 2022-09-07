5 شروط للتقديم في مسابقة التميز المهني للمعلمين -مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إطلاق مسابقة التميز المهني لمعلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكشفت الوزارة عن شروط المسابقة؛ حيث يقوم كل مدير مديرية بترشيح 5 معلمين متميزين، بشرط أن يكون لدى المعلم نشاط إبداعي ملموس من خلال المبادرات والبرامج المميزة وأثرها على أداء المدرسة بشكل عام والطلاب بشكل خاص.

ونوهت الوزارة بأن يكون لدى المعلم دور مجتمعي فعال من خلال الأعمال التطوعية التي شارك في تنظيمها أو تنفيذها ومدى أثرها على المجتمع، وأن يمتلك المعلم شخصية قيادية مؤثرة في مَن حوله، وأن يمتلك المعلم قصة ملهمة للمعلمين والطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه تتم موافاة الوزارة بكشف المعلمين المرشحين ومرفق به السيرة الذاتية مدعومة بالوثائق لكل معلم في موعد أقصاه الخميس 15 سبتمبر الجاري.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، والتي تم إعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة؛ ليبدأ 1 أكتوبر 2022.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022- 2023، فإن عدد الأسابيع للعام الدراسي يبلغ ٣٥ أسبوعًا تقريبًا على النحو التالي:

１. بدء الفصل الدراسي الأول من 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

２. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

３. بدء الفصل الدراسي الثاني من السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

４. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

５. بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

６. بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

７. يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

８. مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .

９. مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

１０. أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.

１１. تعتبر فترة امتحانات الفصلَين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

１２. مدة إجازة نصف العام أسبوعان؛ تبدأ من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.