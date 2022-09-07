انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بكافة الدعاوى باستثناء دعوى حل البرلمان - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر قضائي لـ الخليج 365، إن "المحكمة الاتحادية، قررت تأجيل النظر بكافة الدعاوى باستثناء دعوى حل البرلمان".

وتتناول فحوى الدعوى التي قدمتها الكتلة الصدرية، اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

