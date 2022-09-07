انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. طريقة عمل البابا غنوج بالرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حبة من الباذنجان كبيرة الحجم.3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.ملعقتان كبيرتان من حبوب الرمان الطازج للتزيين.3 ملاعق كبيرة من الطحينية.فصان من الثوم المفروم.ملعقة صغيرة من الكمون.نصف ملعقة صغيرة من الملح.ربع كوب من عصير الليمون.ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة التحضير

شوي الباذنجان

ضعي الباذنجان في صينية الفرن، ثم اثقبيه بواسطة شوكة وادهنيه بالقليل من زيت الزيتون، ثم أخليه الفرن المسخن مسبقاً مدة 40 دقيقة حتى ينضج، ثم أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد لحوالي 15 دقيقة.

شوي الباذنجان

أفرغي الباذنجان بواسطة ملعقة وضعي اللبّ في وعاء ثم اهرسيه جيداً حتى تحصلي على مزيج كريمي.



هرس الباذنجان

طريقة تطبيق البابا غنوج

ضعي الثوم المهروس وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون والطحينة والكمون وعصير الليمون الحامض والملح والبابريكا في وعاء صغير وقلبي جيداً، ثم اسكبي خلطة الطحينة فوق الباذنجان البارد واخلطي جيداً حتى تتجانس المكوّنات.

تقديم بابا غنوج بالرمان

اسكبي المزيج في طبق التقديم وزيّني الوجه بحبوب الرمان وقدميها باردة بجانب الخبز الأبيض.