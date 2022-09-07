انت الان تتابع خبر حقيقة مقتل زائر عراقي على يد ثلاثة إيرانيين في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر نصهُ (3 زوار ايرانيين يعتدون على مواطن عراقي في قضاء طويريج مما ادى الى مقتله)، وبعد التحق من صحة الخبر والتواصل مع قيادة شرطة كربلاء تبين ان الخبر عارً عن الصحة كما اكدت القيادة انها لم تسجل هكذا حادث ضمن قاطع المسؤولية".

وحذر قسم محاربة الشائعات من تداول هكذا اخبار دون التأكد من مصدرها خاصة في ظل زيارة الامام الحسين (ع)، كما ندعوكم الى التواصل معنا في حال رصد هكذا شائعات من شأنها تأجيج الرآي العام.

