انت الان تتابع خبر بعد أن أثارتها السومرية.. القضاء يوقف إجراءات التلاعب بملكية 'مركز المعاقين' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخاطب القضاء وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، جاء فيها، أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قررت وقف الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل دائرتكم في العقد المرقم 45 في 28/9/2021 لحين نتيجة هذه الدعوى، لتنفيذ ذلك واعلامنا قبل موعد المرافعة الموافق 4/10/2022".يذكر أن قرار القضاء العراقي، جاء بعد أن اثارت قناة السومرية القضية، بعد تسليطها الضوء على عمليات تلاعب وتحضيرات لنقل ملكية مركز تأهيل المعاقين الوحيد في بغداد إلى وزارة المالية لغرض هدمه واستثماره.

ويوم أمس، خاطب مجلس القضاء الأعلى، وزارة الصحة بإعلامه بمقدار الضرر الذي أصاب المال العام نتيجة قيام متهمين أثنين أثناء عملهم في مديرية التسجيل العقاري بإبداء رأي دون الاطلاع على القانون مما ترتب عليه نقل ملكية عقار تابع إلى هيئة معوقي الحرب وتسجيله باسم وزارة المالية بشكل مخالف للقانون.