انت الان تتابع خبر رسمياً.. إقالة توخيل من تدريب تشيلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستهل تشيلسي رحلته في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بهزيمة مفاجئة من دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 0-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات.



وبعد أقل من 24 ساعة على المباراة، أعلن نادي تشيلسي إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من منصبه بسبب سوء النتائج.وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي: "انفصل نادي تشيلسي اليوم عن مدربه توماس توخيل".

وأوضح: "نيابة عن الجميع في تشيلسي، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس توخيل ومساعديه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي".

وأضاف: "سيحظى توماس توخيل بمكانة خاصة في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".

وأوضح بيان تشيلسي أن القرار جاء في اليوم رقم 100 منذ تولي الإدارة الجديدة مسؤولية النادي، خلفا للمالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش.