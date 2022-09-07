انت الان تتابع خبر على خلفية التسريبات.. الكتلة الصدرية ترفع شكوى للقضاء بحق المالكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتبرت الكتلة الصدرية، بحسب وثائق حصلت عليها الخليج 365، التسريبات الصوتية "تهديد واضح للتيار الصدري ولزعيمه مقتدى الصدر، والاعداد للقيام بهجوم مسلح عبر مجاميع يقوم بتسليحها شخصيا للهجوم على الكوفة والنجف الاشرف، وكذلك العبارات المسيئة والجارحة الموجهة لجمهور التيار الصدري متجاهلا البطولات والتضحيات".



وبحسب، الشكوى التي تقدم بها الأمين العام للكتلة الصدرية، فإن "المالكي وصف الحشد الشعبي بـ(أمة الجبناء)، وهذا يشكل إساءة بليغة تجاه الحشد الشعبي، بالإضافة الى وصفه القوات الأمنية بعبارات لا تليق بتضحياتهم الكبيرة من أجل الدفاع عن حياض الوطن، وتهجمه على الطائفة الشيعية (...)".