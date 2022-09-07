الحكومة: تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية على رأس أولويات خطة 22/23

القاهرة - سامية سيد - تضع الهيئة القومية للأنفاق على رأس أولوياتها خلال السنه المالية 2022/2023، تأهيل ترام الرمل (محطة فيكتوريا / المنشية)، بتكلفة إجمالية للمشروع نحو 10.8 مليار جنيه، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ).

تأتى هذه المشروعات فى إطار الرؤية التنموية لقطاع النقل التى تتخطى مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفہوم التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، ويدعم – فى الوقت ذاته – دور النقل على المستوى الإقليمى والدولى

وجاءت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ)، لتكشف عن استحواذ الهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالى الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6% وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالى 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبرى غير المسبوقة فى قطاع النقل، وفى مقدمتها القطار الكهربائى، وخطا المونوريل فضلا عن الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق.