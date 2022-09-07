شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا - تشيلسي يعلن رحيل توخيل عن تدريب الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر نادي تشيلسي الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل بقرار ناري بإقالة المدير الفني توماس توخيل من قيادة البلوز خلال الفترة القادمة بسبب سوء النتائج.

وعانى تشيلسي خلال الفترة الماضية من اهتزاز كبير في النتائج على مستوى الدوري الإنجليزي بالإضافة أيضا للبداية المخيبة للآمال في بطولة دوري أبطال أوروبا والخسارة من دينامو زغرب أمس بنتيجة 1-0 في أولى مباريات البلوز بالتشامبيونزليج هذا الموسم.

تشيلسي يعلن رسميا رحيل توخيل

وأصدر نادي تشيلسي بالفعل بيانا رسميا عبر منصاته على مواقع التواصل الإجتماعي وموقع الفريق الرمسي أعلن من خلاله إقاله توخيل وتوجيه الشكر للمدير الفني الألماني على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وأكد النادي في بيانه بأن ملاك النادي الإنجليزي يرون بأن هذا هو الوقت المناسب لرحيل المدير الفني الألماني وجهازه المعاون عن قيادة الفريق وبداية البحث عن مدير فني جديد في أسرع وقت.

وكان قد ساهم توخيل في العديد من الإنتصارات والإنجازات داخل قلعة البلوز، حيث استطاع توخيل التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع الفريق.

نتائج توخيل مع تشيلسي هذا الموسم

وعانى تشيلسي في الفترة الماضية تحت قيادة توخيل كثيرا بعد النتائج المتقلبة في الفترة الماضية خاصة في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة في أول 6 جولات بالدوري الإنجليزي.

وخسر البلوز أمام كل من ليدز يونايتد بنتيجة 3-0 بالإضافة إلى الهزيمة أمام ساوثهمابتون بنتيجة 2-1 فيما تعادل مباراة وحيدة أمام توتنهام بالجولة الثانية من البريميرليج.

