شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلق على ما يقدمه هالاند مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم النرويجي، إيرلينج هالاند في مواصلة تألقه وقيادة فريقه نحو الانتصارات منذ قدومه لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني ليلفت أنظار جميع النقاد والمحللين على مستوى العالم.

وتمكن هالاند من قيادة فريقه للفوز أمس برباعية نظيفة على إشبيليه في أولى لقاءات الفريق بدوري أبطال أوروبا بالجولة الأولى من دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

أرقام هالاند مع مانشستر سيتي

وبذلك يكون قد ارتفع رصيد هالاند من الأهداف بقميص السيتي حتى الآن إلى 12 هدفا، هدفين في دوري أبطال أوروبا و10 أهداف في الدوري الإنجليزي متصدرا هدافي البريميرليج.

ومن جانبه، علق بيتسو موسمياني المدير الفني السابق للنادي الأهلي على الاداء المتميز الذي يقدمه النجم النرويجي خلال الفترة الماضية.

تعليق موسيماني على اداء هالاند مع مانشستر سيتي

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"عندما قام السيتي بشراءه أبلغت أولادي الاثنين الذين يشجعون مانشستر سيتي بأنه سيسجل 33 هدفا على الأقل في الموسم الواحد".

وأضاف المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري:"وفقا لما تراه، ما هو متوسط عدد الأهداف الذي سيسجله في كل مباراة دون أي إصابات خطيرة".



يذكر أن بيتسو موسمياني قد ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالتدريب في الدوري الإنجليزي وتحديدا فريق بورنموث الذي قام بإقالة سكوت باركر المدير الفني السابق للفريق.