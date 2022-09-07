مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في حريق في حانة بفيتنام (أ ف ب).

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون في حريق شب في حانة بجنوب فيتنام.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن الحريق اندلع في الحانة التي تقع في مقاطعة بينه دونغ مساء الثلاثاء.