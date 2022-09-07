07 سبتمبر , 2022
مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في حريق في حانة بفيتنام (أ ف ب).
أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون في حريق شب في حانة بجنوب فيتنام.
وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن الحريق اندلع في الحانة التي تقع في مقاطعة بينه دونغ مساء الثلاثاء.
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