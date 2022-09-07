ترقية مجانية في غضون أيام فقط من شركة آبل

نيويورك: يحصل مالكو آيفون على ترقية مجانية في غضون أيام فقط، حيث ستتمكن قريباً من تنزيل تحديث آيفون ضخم مليء بالميزات الجديدة، يطلق عليه iOS 16 وسيغير شاشة القفل تماماً بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الموجودة على جهاز آيفون الخاص بك.

وتم الإعلان عن التحديث بواسطة آبل في يونيو، لكننا بعد أيام من وصوله إلى أجهزة آيفون حول العالم.

وتم الإعلان عن iOS 15 فى 20 سبتمبر 2021، قبل أيام فقط من إطلاق آيفون 13 فى 24 سبتمبر من نفس العام.

ونتوقع هذا العام أن يتم الكشف عن آيفون 14 في 7 سبتمبر في حدث Far Out Apple، قبل إطلاقه يوم الجمعة 16 سبتمبر\ايلول حسبما نقل موقع ذا صن.

لذلك من المحتمل أن نرى نظام iOS 16 سيتم طرحه للجمهور يوم الاثنين 12 سبتمبر.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن ضمان هذا التاريخ، ولكن يبدو أنه يعتمد على الأرجح على إصدارات آبل السابقة.