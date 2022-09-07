اتفاق صيني-روسي لدفع ثمن الغاز بالعملات الوطنية

موسكو: قالت شركة جازبروم الروسية اليوم الواقع في 6 أيلول 2022 إنها وقعت اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسي للصين إلى اليوان والروبل بدلا من الدولار.

وقال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم إن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني يحقق فائدة متبادلة لكل من جازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية وسيكون مثالا يحتذى به للشركات الأخرى.