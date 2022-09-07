انت الان تتابع خبر مركز التأهيل يحال الى الاستثمار..وذوو الاحتياجات الخاصة يستغيثون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مركز تأهيل المعاقين يحال الى الاستثمار..وذوو الاحتياجات الخاصة يستغيثون

من مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الى مول تجاري، مساع تتجه نحوها جهة استثمارية متنفذة، تحاول استغلال ارض قدرت مساحتها بثلاثة عشر الف متر مربع داخل منطقة زيونة في بغداد، وسط تهديد ووعيد للموظفين اذا مالم يتم اخلاء المكان



ويقول المراجعون بانهم باتوا مهددين بفقدان البناية الوحيدة التي تستقبل حالتهم في البلاد، مناشدين الحكومة بوقفة جادة ولو لمرة واحدة من اجل ايقاف ماوصفوها بانتهاك حقوقهم وحرمانهم من ابسط الاستحقاقات

وتسعى جهات متنفذة بين الفينة والاخرى السيطرة على مساحات وبنايات بحجة الاستثمار، وسط صمت حكومي او تحرك خجول لايرقى وحجم الكارثة التي باتت تقتطع اراضي العاصمة وتحولها لمساحات تجارية دون مراعاة الجانب الانساني او الخدمي

