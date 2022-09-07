شكرا لقرائتكم خبر عن النقض توضح متى يختص القضاء العادى بنظر المنع من السفر.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتضررين.. محكمة النقض تصدر حكما بشأن المنع من السفر"، استعرض خلاله كيفية تصدى الأحكام القضائية من خلال ترسيخ عدد من المبادئ أبرزها أن قرار المنع من السفر الصادر من جهة التحقيق في جناية أو جنحة يختص بنظره القضاء العادي وليس قضاء مجلس الدولة، وفى حالة إحالته لمحكمة القضاء الإدارى المختصة يعد "باطلا"، وإليكم التفاصيل كاملة:

للمتضررين.. النقض تؤكد: قرار المنع من السفر الصادر من جهة التحقيق في جناية أو جنحة يختص بنظره القضاء العادي وليس قضاء مجلس الدولة.. الحيثيات: وفى حالة إحالته لمحكمة القضاء الإدارى المختصة يعد "باطلا"







