الصين تسجل تباطؤا كبيرا في حجم الصادرات

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين-(بي بي سي):

أظهرت بيانات حكومية صينية تباطؤا كبيرا في حجم الصادرات في الشهر الماضي بشكل يزيد عما كان متوقعا.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن الصادرات الصينية ارتفعت في أغسطس بنسبة 7,1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل زيادة بلغت 18 بالمئة في يوليو.

ويعكس التباطؤ في حجم الصادرات الصينية تراجع الطلب الدولي في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم في عدة دول.

كما تضرر الاقتصاد الصيني بسبب السياسات الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا التي تتبناها بكين بالإضافة إلى موجة الحر الشديدة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مصانع.