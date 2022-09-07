دمشق: هجوم إسرائيلي على مطار حلب

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق-(بي بي سي):

قالت وسائل إعلام رسمية سورية وناشطون سوريون إن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على مطار حلب مساء أمس ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

وبينما نقلت وكالة الأنباء السورية عن وزارة الدفاع السورية القول إن الهجوم أدي إلى "أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة"، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم استهدف أيضا "مستودعات خاصة بميلشيات تابعة لإيران وتسبب في مقتل 3 أشخاص".

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجانب الإسرائيلي، الذي يُعتقد بمسؤوليته عن العديد من الغارات التي استهدفت مواقع في سوريا.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد قالت إن إسرائيل استهدفت مطار حلب بالصواريخ يوم 31 أغسطس/ آب ما تسبب في وقوع أضرار مادية.