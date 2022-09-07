ارتفاع البلطي والكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والكابوريا، والجمبري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، بينما هبط سعر كيلو السبيط والكاليماري.

ويرصد الخليج 365 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين ليتراوح بين 31 و37 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة بين 80 و90 جنيها.

وهبط سعر كيلو السبيط والكاليماري 60 جنيها ليتراوح بين 60 و160 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 28 جنيها ليتراوح بين 34 و74 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 65 و135 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 74 و90 جنيهًا.